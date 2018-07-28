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Феттель — лучший в третьей тренировке Гран-при Венгрии, Сироткин — 16-й
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Феттель — лучший в третьей тренировке Гран-при Венгрии, Сироткин — 16-й 

Чемпионат.com 57 минут назад
На автодроме «Хунгароринг» в Венгрии завершилась третья свободная практика Гран-при Венгрии. Лучшее время по её итогам показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель, второй результат у гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса. Тройку лучших замкнул партнёр Феттеля по команде Кими Райкконен.
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин завершил сессию с 16-м временем, его напарник Лэнс Стролл показал 20-й результат.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Третья практика
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.16,170  2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,059  3. Кими Райкконен («Феррари») — +0,203  4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,579  5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +0,633  6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,776  7. Карлос Сайнс («Рено») — +1,584  8. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,913  9. Ромен Грожан («Хаас») — +1,914  10. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,969  11. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,060  12. Брендон Хартли («Торо Россо») — +2,082  13. Шарль Леклер («Заубер») — +2,206  14. Фернандо Алонсо («Макларен») — +2,297  15. Эстебан Окон («Форс Индия») — +2,342  16. Сергей Сироткин («Уильямс») — +2,460  17. Стоффель Вандорн («Макларен») — +2,619  18. Маркус Эрикссон («Заубер») — +2,672  19. Серхио Перес («Форс Индия») +2,792  20. Лэнс Стролл («Уильямс») — +2,962.
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