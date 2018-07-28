На автодроме «Хунгароринг» в Венгрии завершилась третья свободная практика Гран-при Венгрии. Лучшее время по её итогам показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель, второй результат у гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса. Тройку лучших замкнул партнёр Феттеля по команде Кими Райкконен.
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин завершил сессию с 16-м временем, его напарник Лэнс Стролл показал 20-й результат.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Третья практика
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.16,170 2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,059 3. Кими Райкконен («Феррари») — +0,203 4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,579 5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — +0,633 6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,776 7. Карлос Сайнс («Рено») — +1,584 8. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,913 9. Ромен Грожан («Хаас») — +1,914 10. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,969 11. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,060 12. Брендон Хартли («Торо Россо») — +2,082 13. Шарль Леклер («Заубер») — +2,206 14. Фернандо Алонсо («Макларен») — +2,297 15. Эстебан Окон («Форс Индия») — +2,342 16. Сергей Сироткин («Уильямс») — +2,460 17. Стоффель Вандорн («Макларен») — +2,619 18. Маркус Эрикссон («Заубер») — +2,672 19. Серхио Перес («Форс Индия») +2,792 20. Лэнс Стролл («Уильямс») — +2,962.