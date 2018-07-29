Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

На летний перерыв, следующий этап после которого пройдет в Бельгии в конце августа, лидирующий в чемпионате Хэмилтон ушел с преимуществом над Феттелем в 24 очка.

Формула-1. Гран-при Венгрии

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Себастьян Феттель («Феррари»)

3. Кими Райкконен («Феррари»)

5. Валттери Боттас («Мерседес»)

13. Эстебан Окон («Форс Индия»)

16. Сергей Сироткин («Уильямс»)

17. Лэнс Стролл («Уильямс»)

Стоффель Вандорн («Макларен») — не финишировал