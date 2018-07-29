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Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
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Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии 

LiveSport.Ru 3 часа назад
Фото: twitter.com/f1
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Венгрии. Вторым и третьим финишировали Себастьян Феттель и Кими Райкконен из «Феррари». Россиянин Сергей Сироткин и его напарник по «Уильямсу» Лэнс Стролл стали 16-м и 17-м соответственно.
На летний перерыв, следующий этап после которого пройдет в Бельгии в конце августа, лидирующий в чемпионате Хэмилтон ушел с преимуществом над Феттелем в 24 очка.
Формула-1. Гран-при Венгрии
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Себастьян Феттель («Феррари»)
3. Кими Райкконен («Феррари»)
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
5. Валттери Боттас («Мерседес»)
6. Пьер Гасли («Торо Россо»)
7. Кевин Магнуссен («Хаас»)
8. Фернандо Алонсо («Макларен»)
9. Карлос Сайнс («Рено»)
10. Ромен Грожан («Хаас»)
11. Брендон Хартли («Торо Россо»)
12. Нико Хюлькенберг («Рено»)
13. Эстебан Окон («Форс Индия»)
14. Серхио Перес («Форс Индия»)
15. Маркус Эрикссон («Заубер»)
16. Сергей Сироткин («Уильямс»)
17. Лэнс Стролл («Уильямс»)
Стоффель Вандорн («Макларен») — не финишировал
Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал
Шарль Леклер («Заубер») — не финишировал.
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Хэмилтон выиграл Гран-при Германии и возглавил общий зачет Феттель стал лучшим в третьей практике на Гран-при Венгрии Чемпионка Олимпиады-2010 трагически погибла в Норвегии
Комментарии  Ещё 24 источника 
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