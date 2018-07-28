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Сергей Сироткин разочарован квалификацией Гран-при Венгрии
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Сергей Сироткин разочарован квалификацией Гран-при Венгрии 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Российский пилот команды «Формулы-1» Williams Сергей Сироткин прокомментировал итоги квалификации Гран-при Венгрии в Будапеште. Напомним, что он занял в ней последнее место. По мнению Сироткина, показать хороший результат ему помешали соперники.
"Я очень разочарован квалификацией. Каждый раз, когда я выходил на трассу и атаковал с первого же круга, передо мной оказывался кто-нибудь, поэтому мне приходилось переходить к следующему кругу", — цитирует Сироткина РИА Новости.
По мнению российского гонщика, дождь должен был стать помощником для его команды, однако не погодные условия, а стечение обстоятельств не позволили выступить лучше.
Напомним, что основная гонка Гран-при Венгрии пройдет 29 июля.
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