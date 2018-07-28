Кими Райкконен: У нас было все необходимое для завоевания поула

«В этот уик-энд наша машина быстра в любых условиях. Да, в квалификации было непросто, но мне понравилось пилотировать на влажной трассе.

В финальной сессии на прикатанных шинах мы были быстрейшими, но с переходом на свежий комплект я попал в трафик и из-за брызг от другой машины не сумел чисто проехать круг.