Кими Райкконен: У нас было все необходимое для завоевания поула 

Пилот «Феррари» Кими Райкконен — о квалификации Гран-при Венгрии, в которой он занял третье место.
«В этот уик-энд наша машина быстра в любых условиях. Да, в квалификации было непросто, но мне понравилось пилотировать на влажной трассе.
В финальной сессии на прикатанных шинах мы были быстрейшими, но с переходом на свежий комплект я попал в трафик и из-за брызг от другой машины не сумел чисто проехать круг.
Уверен, у нас было все необходимое для завоевания поула — что ж, порадуемся тому, что теперь мы можем бороться за него и в дождевых условиях», — приводит слова Райкконена F1News.Ru.