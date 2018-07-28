Сергей Сироткин: Я все еще довольно и спокоен, потому что мы много чего пробуем сделать

Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин после первого дня этапа «Формулы-1» Гран-при Венгрии отметил, что его команде предстоит много чего проанализировать.

— Обе сессии были довольно трудными, как и ожидалось. Я все еще довольно спокоен, потому что мы много чего пробуем сделать. С автомобилем идет очень много работы, так что это нормаль но, что это нормально, что некоторые дела идут лучше, чем другие. Так было и в Германии в пятничных заездах. Знал, что мы провели хорошую программу и испытали много вещей, но на прошлой неделе все было не так хорошо. Как только мы все проанализировали, производительность была улучшена в субботу. Я вполне уверен, что мы сможем это повторить. На данный момент это был продуктивный день и на просто нужно все подвергнуть анализу, — передает слова Сироткина пресс-служба команды.

Напомним, что Сироткин по итогам первого дня занял последнее место в списке пилотов.