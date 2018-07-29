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Тото Вольфф: У нас нет второго номера
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Тото Вольфф: У нас нет второго номера 

F1News.ru 4 часа назад
Фото: F1News.ru
Сразу после финиша гонки в Хунгароринге Тото Вольфф назвал Валттери Боттаса «отличным ведомым». Журналисты трактовали слова руководителя команды Mercedes, как свидетельство того, что в команде определились с «первым номером», оставив финну роль «второго», но вечером Тото заявил, что его неправильно поняли.
Тото Вольфф: «В тот момент я говорил о том, что Валттери отлично провёл гонку, в которой стартовал вторым. И в этой ситуации он был ведомым. Но это не касается всего чемпионата. У нас в команде нет второго номера.
На мой взгляд, сегодняшнее выступление Валттери — его лучшая гонка в составе Mercedes. Есть некоторое сожаление о том, что он мог финишировать вторым, поскольку уверенно занимал эту позицию до последних кругов.
Возможно, слово „ведомый“ не воздаёт ему должного, но Валттери отлично провёл гонку, помог Льюису закрепить лидерство, и сам действовал безупречно».
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