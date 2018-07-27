Ещё
Маркелов: уверен, что могу провести сильную гонку при старте с седьмого места
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маркелов: уверен, что могу провести сильную гонку при старте с седьмого места 

Чемпионат.com 58 минут назад
Российский гонщик команды Russian Time Артём Маркелов подвёл итоги квалификации этапа Формулы-2 на «Хунгароринге», где он показал седьмой результат. С поул-позишн будет стартовать Сержио Сетте Камара.
«Моё время было поставлено на первой попытке. Во второй я неоптимально проехал второй и третий повороты и немного широко заехал на бордюр четвёртого поворота. Но результаты плотные, а температура трассы и работа с шинами всегда вызывают здесь проблемы — и я уверен, что могу провести сильную гонку при старте с седьмого места на решётке», — приводит слова российского гонщика пресс-служба его команды.
Чемпионат.com: последние новости
Rich Energy объявила о вводе в «Форс Индия» внешней администрации Дарувала выиграл первую гонку Ф-3 в Бельгии, Шумахер — 5-й, Шварцман — 6-й Хэмилтон отреагировал на свист в свой адрес на Гран-при Германии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
FIFA начала расследование против России156
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
В деле об убийстве Тена появилась девушка3
Одесситка отказалась выступать на российском турнире106
На Курском вокзале убит болельщик ЦСКА47
Видео
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
01:17
Чужая. Загитова не получит главный приз
Фигурное катание
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
03:21
В деле об убийстве Тена появилась девушка
Фигурное катание
07:13
Одесситка отказалась выступать на российском турнире
Теннис
04:59
На Курском вокзале убит болельщик ЦСКА
Футбол
00:56
Определена дальнейшая судьба Головина
Футбол
02:32
«Обычный трус»: Усика затравили на Украине
Бокс Статьи
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение