Маркелов: уверен, что могу провести сильную гонку при старте с седьмого места

Российский гонщик команды Russian Time Артём Маркелов подвёл итоги квалификации этапа Формулы-2 на «Хунгароринге», где он показал седьмой результат. С поул-позишн будет стартовать Сержио Сетте Камара.

«Моё время было поставлено на первой попытке. Во второй я неоптимально проехал второй и третий повороты и немного широко заехал на бордюр четвёртого поворота. Но результаты плотные, а температура трассы и работа с шинами всегда вызывают здесь проблемы — и я уверен, что могу провести сильную гонку при старте с седьмого места на решётке», — приводит слова российского гонщика пресс-служба его команды.