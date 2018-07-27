Rich Energy объявила о вводе в «Форс Индия» внешней администрации

Компания-производитель энергетических напитков Rich Energy, давно претендовавшая на покупку команды «Форс Индия» вместе с группой инвесторов, рассказала, что в конюшне по решению суда введено внешнее управление. «Форс Индия» осознанно пошла на такой шаг, поскольку он поможет быстрее передать команду в руки новых владельцев. Однако в Rich Energy таким решением недовольны, так как считают, что в итоге контроль над «Форс Индия» получит группа инвесторов, состоящая из «Мерседеса», мексиканских спонсоров Серхио Переса и титульного спонсора команды BWT.

«Несмотря на последовавшую в последний момент денежную инъекцию в размере 30 миллионов фунтов со стороны Rich Energy, суд сегодня ввёл в «Форс Индия» внешнюю администрацию. Трагический и избегаемый исход, который был организован «Мерседесом», Серхио Пересом, Джулианом Джекоби и BWT. Позорно», — написала компания в собственном твиттер-аккаунте.