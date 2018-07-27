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Rich Energy объявила о вводе в «Форс Индия» внешней администрации
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Rich Energy объявила о вводе в «Форс Индия» внешней администрации 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Компания-производитель энергетических напитков Rich Energy, давно претендовавшая на покупку команды «Форс Индия» вместе с группой инвесторов, рассказала, что в конюшне по решению суда введено внешнее управление. «Форс Индия» осознанно пошла на такой шаг, поскольку он поможет быстрее передать команду в руки новых владельцев. Однако в Rich Energy таким решением недовольны, так как считают, что в итоге контроль над «Форс Индия» получит группа инвесторов, состоящая из «Мерседеса», мексиканских спонсоров Серхио Переса и титульного спонсора команды BWT.
«Несмотря на последовавшую в последний момент денежную инъекцию в размере 30 миллионов фунтов со стороны Rich Energy, суд сегодня ввёл в «Форс Индия» внешнюю администрацию. Трагический и избегаемый исход, который был организован «Мерседесом», Серхио Пересом, Джулианом Джекоби и BWT. Позорно», — написала компания в собственном твиттер-аккаунте.
Ранее сообщалось, что приобрести команду может канадский миллиардер Лоуренс Стролл и российский бизнесмен Дмитрий Мазепин. Сын Стролла уже выступает в Ф-1 за «Уильямс», сын Мазепина является пилотом «Форс Индия» по развитию и гоняется в GP3.
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