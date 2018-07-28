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Формула-1. Феттель снова выиграл практику, Сироткин — на 16-м месте
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Формула-1. Феттель снова выиграл практику, Сироткин — на 16-м месте 

Вести.Ru 8 минут назад
Фото: Вести.Ru
На очередном этапе чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» — Гран-при Венгрии, — прошла заключительная серия свободных заездов. Их выиграл немецкий экс-чемпион мира Себастьян Феттель из Ferrari. Россиянин Сергей Сироткин занял 16-е место.
Феттель прошел на венгерском «Хунгароринге» 16 кругов и показал время 1 мин. 16,170 сек. Вторым стал финский гонщик Mercedes Валттери Боттас, третьим — напарник Феттеля по команде финн Кими Райкконен. В шестерке лучших оказались представители трех команд — Ferrari, Mercedes и Red Bull.
Сироткин, который провалил пятничные заезды, на сей раз справился с дистанцией гораздо лучше: он на своем Williams не только обошел представителей McLaren, Sauber и Force India, но и показал время лучше своего напарника по «конюшне» канадца Лэнса Стролла.
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