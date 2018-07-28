Формула-1. Феттель снова выиграл практику, Сироткин — на 16-м месте

Феттель прошел на венгерском «Хунгароринге» 16 кругов и показал время 1 мин. 16,170 сек. Вторым стал финский гонщик Mercedes Валттери Боттас, третьим — напарник Феттеля по команде финн Кими Райкконен . В шестерке лучших оказались представители трех команд — Ferrari, Mercedes и Red Bull.

Сироткин, который провалил пятничные заезды, на сей раз справился с дистанцией гораздо лучше: он на своем Williams не только обошел представителей McLaren, Sauber и Force India, но и показал время лучше своего напарника по «конюшне» канадца Лэнса Стролла.