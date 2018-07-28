Мазепин выиграл первую гонку GP3 в Венгрии 

На автодроме «Хунгароринг» в Будапеште завершилась первая гонка этапа GP3 в Венгрии. Её победителем стал пилот молодёжной программы «Форс Индия» Никита Мазепин, выступающий в младшей серии за команду ART Grand Prix.
Второе место завоевал Леонардо Пульчини, тройку сильнейших замкнул Антуан Юбер. Завтра, 29 июля, этап GP3 в Венгрии продолжится второй гонкой.
GP3. Венгрия. Первая гонка
1. Н. Мазепин (ART Grand Prix) 2. Л. Пульчини (Campos Racing) — +10,474 3. А. Юбер (ART Grand Prix) — +12,735 4. Д. Бекманн (Trident) — +14,004 5. Р. Тветер (Trident) — +22,572 6. К. Айлотт (ART Grand Prix) — +26,584 7. Х. Корреа (Jenzer Motorsport) — +29,194 8. Д. Бокколлачи (MP Motorsport) — +39,335 9. Д. Менчака (Campos Racing) — +39,719 10. Г. Обри (Arden International) — +40,962.