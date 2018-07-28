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Путин прокомментировал легендарный пенальти Акинфеева
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Премьер-лига, новый сезон. Главный тест
Спорт-Экспресс
1 час назад
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Сегодня стартует новый сезон чемпионата России по футболу. «СЭ» предлагает пройти тест на знание Российской премьер-лиги.
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