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Премьер-лига, новый сезон. Главный тест
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Путин прокомментировал легендарный пенальти Акинфеева

Премьер-лига, новый сезон. Главный тест 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Сегодня стартует новый сезон чемпионата России по футболу. «СЭ» предлагает пройти тест на знание Российской премьер-лиги.
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