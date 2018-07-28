В аварии в гонке Lamborghini Super Trofeo пострадали 4 маршала и гонщик

Во время второй гонки Lamborghini Super Trofeo произошла серьёзная авария — лидер заезда Фредрик Бломстед столкнулся с соперником при попытке защитить позицию и влетел в защитный барьер, за которым стояли четыре маршала. Барьер был разрушен, гонка остановлена красным флагом.

В результате аварии пострадали пилот и четыре маршала гонки, сообщает официальный сайт серии BlancpainGT. Все пострадавшие были отправлены в медцентр для обследования. После этого пилот и один из маршалов были госпитализированы, однако известно, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

Всего гонка была остановлена на 1 час 30 минут. После всех необходимых процедур заезд был продолжен.