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В аварии в гонке Lamborghini Super Trofeo пострадали 4 маршала и гонщик
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В аварии в гонке Lamborghini Super Trofeo пострадали 4 маршала и гонщик 

Чемпионат.com 35 минут назад
Во время второй гонки Lamborghini Super Trofeo произошла серьёзная авария — лидер заезда Фредрик Бломстед столкнулся с соперником при попытке защитить позицию и влетел в защитный барьер, за которым стояли четыре маршала. Барьер был разрушен, гонка остановлена красным флагом.
В результате аварии пострадали пилот и четыре маршала гонки, сообщает официальный сайт серии BlancpainGT. Все пострадавшие были отправлены в медцентр для обследования. После этого пилот и один из маршалов были госпитализированы, однако известно, что жизни пострадавших ничего не угрожает.
Всего гонка была остановлена на 1 час 30 минут. После всех необходимых процедур заезд был продолжен.
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