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В «Рено» подтвердили интерес к Окону
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В «Рено» подтвердили интерес к Окону 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Глава "Рено" Сириль Абитбуль подтвердил, что его команда интересуется пилотом «Форс Индии» Эстебаном Оконом. Он может заменить с 2019 года Карлоса Сайнса, которого связывают с интересом «Макларена».
— Года два назад наша команда была не очень привлекательной, — цитирует L’Equipe Абитбуля. — Но теперь все видят наш прогресс. Поэтому мы стали интересными для многих пилотов. Ходят слухи об одном из гонщиков «Форс Индии», об Оконе. Не буду отрицать, что такой вариант существует, он нам очень интересен. Но есть и другие варианты, например, продолжение сотрудничества с Сайнсом.
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