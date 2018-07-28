Ещё
Российский автогонщик сравнил бельгийскую трассу со МКАДом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российский автогонщик сравнил бельгийскую трассу со МКАДом 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Пилот SMP Racing рассказал НСН о знаменитой трассе Spa-Francorchamps.
В Бельгии стартовала гонка «24 часа Спа». Самый значимый после Ле-Мана европейский суточный марафон проходит на легендарной трассе Spa-Francorchamps. В заезде участвуют два экипажа программы развития российского автоспорта SMP Racing.
Своими впечатлениями от трассы со спецкором НСН поделился пилот SMP Racing Виктор Шайтар, принявший участие в двух гонках Lamborghini Super Trofeo, которые прошли в преддверии 24-часового марафона.
«Мне нравится трасса. Не могу сказать, что она любимая, но хорошая, ходовая. Очень многим знаменитым пилотам эта трасса нравится, и они считают ее лучшей для себя. Это легендарный автодром. Я думаю, что гонки на нем будут проходить довольно долго и достаточно хорошего уровня. То, что говорится, Спа — это Спа», — сказал гонщик.
Первый после Шумахера. Российский гонщик взял серебро в Бельгии Экипаж Шайтара завершил первую гонку Lamborghini Super Trofeo на 17-й позиции. Пилот SMP Racing отметил, что результатом он остался недоволен, так как был шанс выйти в первую десятку, но из-за перегрева двигателя не удалось показать все возможности. Тем не менее, начало гонки напомнило гонщику из Московской области о столичных автомобилистах. «Lamborghini Trofeo — это такой класс, где очень много разных уровней пилотов ездит. На тот момент, когда я выехал, видимо, за рулем сидели непонятные мне люди и, в общем, они там такое устроили, что я просто на это все дело смотрел, и как на МКАДе, эти дела объезжал, мимо аварий просто пролез и приехал», — рассказал Шайтар. Вторую гонку турнира экипаж Шайтара завершил на 20-й позиции. Гонка была окончена досрочно из-за аварии с участием машины Фредерика Блонтедта. После контакта с машиной соперника, автомобиль Блонтедта на высокой скорости врезался в маршальский пост. Гонщик и один из пострадавших маршалов были госпитализированы, но, по словам организаторов, находятся вне опасности.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Дебют пилота SMP Racing в Европейской Формуле 3 отметили гимном РФ Дзюба сделал Путину заманчивое предложение РФС объявил о заключении контракта с Черчесовым
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасова высказалась о наградах для футболистов79
Награждение футболистов возмутило российских спортсменов479
«Хотел жениться после Игр»: о чем мечтал убитый Тен
Дзюба сделал смелое предложение Путину100
Футболисты получили свои награды99
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
20:10
«Легенды футбола»: как Путин наградил сборную
Футбол Статьи
00:10
Фалькао поприветствовал Головина по-русски
Футбол Прочее
01:20
«Признайте Макларена»: почему легкоатлетов не пускают в Европу
Легкая атлетика Статьи
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
Путин вручает награды футболистам
Футбол
01:59
«Нужен психиатр»: что происходит с Аделиной Сотниковой
Фигурное катание Статьи
00:17
Допинговая «Санта-Барбара» в России: это не закончится никогда
Легкая атлетика Статьи
Все заново: Каррера ведет «Спартак» к вершине
Прочее Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение