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Кими Райкконен: «Мы могли спокойно выиграть квалификацию, но уступили двум „Мерседесам“
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Кими Райкконен: «Мы могли спокойно выиграть квалификацию, но уступили двум „Мерседесам“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Пилот "Феррари" Кими Райкконен выразил сожаление по поводу третьего места в квалификации «Гран-при Венгрии». Финн уступил двум пилотам «Мерседеса» в дождевых условиях.
— Результат нельзя считать идеальным, — цитирует F1i Райкконена. — Потому что машина чувствовала себя уверенно, управлялась хорошо даже на мокрой трассе. Немного не повезло с работой шин. А в последней попытке мне помешала машина «Хааса». Мы могли комфортно выиграть квалификацию, а вместо этого стартуем за «Мерседесами». Но мне нравится трасса в Венгрии, и мы рассчитываем побороться за победу в любых условиях.
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Льюис Хэмилтон: "Тем, кто меня не знает, - теперь вы знаете!" Ферстаппена не стали наказывать после квалификации "Гран-при Венгрии" Кими Райкконен: "Мы могли спокойно выиграть квалификацию, но уступили двум "Мерседесам"
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