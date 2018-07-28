Кими Райкконен: «Мы могли спокойно выиграть квалификацию, но уступили двум „Мерседесам“

Пилот "Феррари" Кими Райкконен выразил сожаление по поводу третьего места в квалификации «Гран-при Венгрии». Финн уступил двум пилотам «Мерседеса» в дождевых условиях.

— Результат нельзя считать идеальным, — цитирует F1i Райкконена. — Потому что машина чувствовала себя уверенно, управлялась хорошо даже на мокрой трассе. Немного не повезло с работой шин. А в последней попытке мне помешала машина «Хааса». Мы могли комфортно выиграть квалификацию, а вместо этого стартуем за «Мерседесами». Но мне нравится трасса в Венгрии, и мы рассчитываем побороться за победу в любых условиях.