Риккьярдо — лучший гонщик «Гран-при Венгрии»

Болельщики признали Даниэль Риккьярдо из «Ред Булла» гонщиком дня по итогам «Гран-при Венгрии».

29-летний австралиец стартовал 12-м, а финишировал четвертым. На последних кругах он смог обогнать Валттери Боттас из «Мерседеса».

Your #F1DriverOfTheDay… From P12 up to P4, top effort @danielricciardo 💪💪💪#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/3bCxVe358T

— Formula 1 (@F1) 29 июля 2018 г.