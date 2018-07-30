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Льюис Хэмилтон: «Команда проделала потрясающую работу»
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Льюис Хэмилтон: «Команда проделала потрясающую работу» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: autosport.com.ru
Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу на «Гран-при Венгрии».
— Какой прекрасный день, какая отличная машина! Команда проделала потрясающую работу, — цитирует британца Autosport. — Перед началом уик-энда мы понимали, что "Феррари" будет очень быстра на этой трассе. Поэтому очень здорово заработать такое количество очков — это приятный бонус для нас. Я очень доволен нашими выступлениями в нескольких последних гонках. Мы должны сильно провести вторую половину сезона. План на каникулы? Я не собираюсь лежать на пляже. Буду активно тренироваться и готовиться ко второй половине чемпионата.
Гонщик стал победителем «Гран-при Венгрии» в шестой раз, это новый рекорд трассы.
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