Себастьян Феттель: «Второе место — не совсем тот результат, на который мы рассчитывали»

— Тяжелая гонка. Понятно, что при такой стартовой позиции нам не удалось реализовать скорость нашей машины, — цитирует немца Autosport. — Я хорошо стартовал, вышел на третье место. Все складывалось неплохо, но было сложно выбрать подходящий момент для пит-стопа. А на самом пит-стопе возникла заминка, из-за которой я оказался позади Валттери (Боттаса). Но его шины работали все хуже и хуже, поэтому я был уверен, что смогу выйти вперед. Второе место — не совсем тот результат, на который мы рассчитывали. Но это максимум, чего можно было добиться.