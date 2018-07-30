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Себастьян Феттель: «Второе место — не совсем тот результат, на который мы рассчитывали»
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Себастьян Феттель: «Второе место — не совсем тот результат, на который мы рассчитывали» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: F1News.ru
Пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель прокомментировал итог «Гран-при Венгрии». Он занял второе место, а выиграл гонку представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
— Тяжелая гонка. Понятно, что при такой стартовой позиции нам не удалось реализовать скорость нашей машины, — цитирует немца Autosport. — Я хорошо стартовал, вышел на третье место. Все складывалось неплохо, но было сложно выбрать подходящий момент для пит-стопа. А на самом пит-стопе возникла заминка, из-за которой я оказался позади Валттери (Боттаса). Но его шины работали все хуже и хуже, поэтому я был уверен, что смогу выйти вперед. Второе место — не совсем тот результат, на который мы рассчитывали. Но это максимум, чего можно было добиться.
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