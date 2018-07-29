Ещё
Сергей Сироткин: первую часть сезона завершили на высоте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Сироткин: первую часть сезона завершили на высоте 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Российский пилот Williams Сергей Сироткин по итогам Гран-при Венгрии прокомментировал первую часть сезона в «Формуле-1». Россиянин заявил, что несмотря на результаты, его команда уходит на перерыв на подъеме.
"Считаю, что первую половину сезона мы завершили на подъеме, — признается Сироткин, слова которого приводит Спорт24.Ru со ссылкой на пресс-службу Williams. — Да, по нашим результатам так не скажешь, но если реалистично смотреть то, с чего мы начинали, при нашей стратегии и проблемах с синими флагами мы вправе быть довольными своим выступлением".
"Конечно, нам есть, в чем добавлять. Мы проанализируем это и исправим во время летнего перерыва. Но и из минувшей гонки мы можем извлечь массу положительного. А пока мы заслужили отдых".
Напомним, что по итогам венгерского этапа «Формулы-1» Сироткин занял 16 строчку.
Вести.Ru: последние новости
Сергей Сироткин разочарован квалификацией Гран-при Венгрии Формула-1. Сироткин стал третьим на практике Гран-при Германии Формула-1. Риккардо выиграл первую свободную практику Гран-при Венгрии
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева пошла на новое «предательство»203
Олимпийскую чемпионку нашли мертвой на острове10
Еще одна фигуристка «предала» Тутберидзе4
Шарапова показала интимное фото41
Российские футболисты взбесили спортивный мир82
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол
00:58
РФС вмешался в конфликт после награждения футболистов
Футбол
04:09
Медведева пошла на новое «предательство»
Фигурное катание
00:39
Шарапова показала интимное фото
Теннис
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
20:10
Награды футболистам раскололи российский спорт
Футбол
01:17
«Ненормально хорош»: все восторгаются голом Шакири
Футбол Статьи
00:23
Черчесов «наказал» сборную на встрече с Путиным
Футбол
02:31
Гамова ответила на травлю в Сети
Волейбол
20:10
«Легенды футбола»: как Путин наградил сборную
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение