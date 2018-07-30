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Статистика прошедших Гран При: Гонки и гонщики
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Статистика прошедших Гран При: Гонки и гонщики 

F1News.ru 27 минут назад
Фото: F1News.ru
Статистика выступлений гонщиков в прошедших Гран При отсортирована по средней позиции на финише — учитываются только те гонки, в которых пилот классифицирован. Если пилот сошёл, такая гонка не влияет на его средний результат на финише.
Статистика посчитана по состоянию на момент окончания гонки, без учёта последующих штрафов. В последней колонке — процент от дистанции Гран При, в которых гонщик стартовал — без учёта Гран При, в которых он не принимал участия.
Гонщик
позиция на финише
лидирование
общая дистанция
средняя
лучшая
круги
км  круги
время
км  %
Л. Хэмилтон
2,18  1  232  1136,193  738  18:28:44.512  3587,431  98,93%
С. Феттель
2,91  1  297  1521,97  731  18:14:37.136  3553,109  97,98%
К. Райкконен
3,20  2  17  84,288  684  17:09:09.095  3316,374  91,45%
Д. Риккардо
3,50  1  90  325,698  621  15:24:59.126  2990,501  82,47%
В. Боттас
4,82  2  57  323,178  686  17:28:59.635  3357,84  92,60%
М. Ферстаппен
5,33  1  54  235,868  610  15:06:42.354  2941,898  81,13%
Н. Хюлкенберг
7,33  5  0  0  578  14:39:14.782  2805,244  77,36%
К. Магнуссен
8,91  5  0  0  707  17:49:04.868  3417,67  94,25%
Ф. Алонсо
9,00  5  0  0  684  17:30:45.757  3371,983  92,99%
Э. Окон
9,11  6  0  0  611  14:52:25.176  2861,742  78,92%
К. Сайнс
9,18  5  0  0  727  18:20:20.835  3514,801  96,93%
С. Перес
10,18  3  0  0  715  18:02:52.084  3446,619  95,05%
П. Гасли
10,33  4  0  0  580  14:29:21.185  2757,611  76,04%
Р. Грожан
11,25  4  0  0  617  15:27:05.895  2968,844  81,87%
С. Вандорн
12,10  8  0  0  694  17:44:42.701  3387,316  93,41%
М. Эриксон
12,20  9  0  0  664  16:44:17.691  3179,157  87,67%
Ш. Леклер
12,40  6  0  0  629  15:58:33.208  3064,698  84,51%
Б. Хартли
13,78  10  0  0  592  15:13:48.925  2871,699  79,19%
Л. Стролл
14,00  8  0  0  651  16:50:13.823  3197,705  88,18%
С. Сироткин
15,33  14  0  0  614  15:14:36.417  2906,022  80,14%
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