Статистика прошедших Гран При: Гонки и гонщики

Статистика выступлений гонщиков в прошедших Гран При отсортирована по средней позиции на финише — учитываются только те гонки, в которых пилот классифицирован. Если пилот сошёл, такая гонка не влияет на его средний результат на финише.

Статистика посчитана по состоянию на момент окончания гонки, без учёта последующих штрафов. В последней колонке — процент от дистанции Гран При, в которых гонщик стартовал — без учёта Гран При, в которых он не принимал участия.

Гонщик

позиция на финише

лидирование

общая дистанция

средняя

лучшая

круги

км круги

время

км %

Л. Хэмилтон

2,18 1 232 1136,193 738 18:28:44.512 3587,431 98,93%

С. Феттель

2,91 1 297 1521,97 731 18:14:37.136 3553,109 97,98%

К. Райкконен

3,20 2 17 84,288 684 17:09:09.095 3316,374 91,45%

Д. Риккардо

3,50 1 90 325,698 621 15:24:59.126 2990,501 82,47%

В. Боттас

4,82 2 57 323,178 686 17:28:59.635 3357,84 92,60%

М. Ферстаппен

5,33 1 54 235,868 610 15:06:42.354 2941,898 81,13%

Н. Хюлкенберг

7,33 5 0 0 578 14:39:14.782 2805,244 77,36%

К. Магнуссен

8,91 5 0 0 707 17:49:04.868 3417,67 94,25%

Ф. Алонсо

9,00 5 0 0 684 17:30:45.757 3371,983 92,99%

Э. Окон

9,11 6 0 0 611 14:52:25.176 2861,742 78,92%

К. Сайнс

9,18 5 0 0 727 18:20:20.835 3514,801 96,93%

С. Перес

10,18 3 0 0 715 18:02:52.084 3446,619 95,05%

П. Гасли

10,33 4 0 0 580 14:29:21.185 2757,611 76,04%

Р. Грожан

11,25 4 0 0 617 15:27:05.895 2968,844 81,87%

С. Вандорн

12,10 8 0 0 694 17:44:42.701 3387,316 93,41%

М. Эриксон

12,20 9 0 0 664 16:44:17.691 3179,157 87,67%

Ш. Леклер

12,40 6 0 0 629 15:58:33.208 3064,698 84,51%

Б. Хартли

13,78 10 0 0 592 15:13:48.925 2871,699 79,19%

Л. Стролл

14,00 8 0 0 651 16:50:13.823 3197,705 88,18%

С. Сироткин

15,33 14 0 0 614 15:14:36.417 2906,022 80,14%