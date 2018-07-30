Статистика прошедших Гран При: Гонки и гонщики 

Статистика выступлений гонщиков в прошедших Гран При отсортирована по средней позиции на финише — учитываются только те гонки, в которых пилот классифицирован. Если пилот сошёл, такая гонка не влияет на его средний результат на финише.
Статистика посчитана по состоянию на момент окончания гонки, без учёта последующих штрафов. В последней колонке — процент от дистанции Гран При, в которых гонщик стартовал — без учёта Гран При, в которых он не принимал участия.
Гонщик
позиция на финише
лидирование
общая дистанция
средняя
лучшая
круги
км круги
время
км %
Л. Хэмилтон
2,18 1 232 1136,193 738 18:28:44.512 3587,431 98,93%
С. Феттель
2,91 1 297 1521,97 731 18:14:37.136 3553,109 97,98%
К. Райкконен
3,20 2 17 84,288 684 17:09:09.095 3316,374 91,45%
Д. Риккардо
3,50 1 90 325,698 621 15:24:59.126 2990,501 82,47%
В. Боттас
4,82 2 57 323,178 686 17:28:59.635 3357,84 92,60%
М. Ферстаппен
5,33 1 54 235,868 610 15:06:42.354 2941,898 81,13%
Н. Хюлкенберг
7,33 5 0 0 578 14:39:14.782 2805,244 77,36%
К. Магнуссен
8,91 5 0 0 707 17:49:04.868 3417,67 94,25%
Ф. Алонсо
9,00 5 0 0 684 17:30:45.757 3371,983 92,99%
Э. Окон
9,11 6 0 0 611 14:52:25.176 2861,742 78,92%
К. Сайнс
9,18 5 0 0 727 18:20:20.835 3514,801 96,93%
С. Перес
10,18 3 0 0 715 18:02:52.084 3446,619 95,05%
П. Гасли
10,33 4 0 0 580 14:29:21.185 2757,611 76,04%
Р. Грожан
11,25 4 0 0 617 15:27:05.895 2968,844 81,87%
С. Вандорн
12,10 8 0 0 694 17:44:42.701 3387,316 93,41%
М. Эриксон
12,20 9 0 0 664 16:44:17.691 3179,157 87,67%
Ш. Леклер
12,40 6 0 0 629 15:58:33.208 3064,698 84,51%
Б. Хартли
13,78 10 0 0 592 15:13:48.925 2871,699 79,19%
Л. Стролл
14,00 8 0 0 651 16:50:13.823 3197,705 88,18%
С. Сироткин
15,33 14 0 0 614 15:14:36.417 2906,022 80,14%