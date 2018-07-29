В отпуск — с легким сердцем! Хэмилтон упрочил лидерство перед летним перерывом

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии, увеличив отрыв от Себастьяна Феттеля до 24 очков в общем зачете. Теперь впереди — почти месяц отпуска. Понятно, что британец отправится на отдых в хорошем настроении!

Внезапная смерть президента «Фиат» Серджио Маркионне стала шоком для всего автомобильного мира. И «Формула-1» — не исключение. Скорбели не только в «Феррари» — скорбели все. Сам Гран-при Венгрии начался с минуты молчания в память о Маркионне. И, конечно, коллектив «Скудерии» готов был сделать все, чтобы добыть победный дуль на трассе «Хунгароринг». Причем поначалу казалось — все к тому и идет.

Пилоты «Феррари» были быстрее всех по ходу практик в пятницу. Возглавили протокол и утром в субботу. Но погода спутала карты — во время квалификации пошел дождь. Сначала — несильный, затем — реальный ливень! Машины кружились на трассе, словно танцуя вальс, отдельные «счастливчики» не избежали аварий, а борьба за позиции напоминала лотерею — кому больше повезет с моментом выезда из боксов, выбором резины, трафиком и интенсивностью дождя…

В итоге все сложилось в пользу «Мерседеса». Хэмилтон вновь продемонстрировал, что он, пожалуй, лучше всех способен ездить быстро в столь непростых условиях. Валттери Боттас прикрыл напарника на первом ряду стартового поля. Феттель и Райкконен заняли лишь второй. На «Хунгароринге», где обгонять непросто (если нет явной разницы в скорости машин), это почти что стало приговором. Шанс на победный дубль упал до минимума.

И просто на победу — тоже.

ДВА РАЗНЫХ «МЕРСЕДЕСА»

Тем более, что в гонке случилось внезапное — «Мерседес» смог прибавить! Преимущество «Скудерии» в скорости, столь явно заметное в практиках, куда-то исчезло. При том, что обошлось без дождя. Наоборот — Будапешт накрыл зной и жара, воздух прогрелся до 33 градусов, асфальт — до 50! И вот в таких условиях механики «Феррари» забыли подключить системы подачи питьевой воды в болиде Кими…

Нет, правда — нет предела итальянскому раздолбайству.

Шанс обогнать два «Мерседеса» на длинной стартовой прямой использовать не получилось. Все изменения в стане лидеров свелись к тому, что Феттель обошел напарника. Тактика с оттянутым пит-стопом тоже плодов не принесла — из-за заминки на пит-лейне Себ не сумел «пересидеть» даже Боттаса. А Хэмилтон легко умчал вперед.

Но подарок пришел, откуда не ждали. От Валттери!

Пилоты «Мерседеса» так по-разному провели этот Гран-при, что отпали вопросы — почему именно Льюис считается безоговороным первым номером. Если британец уверенно и безошибочно ехал к очередной победе (5-й в этом году и 65-й — в карьере), то финн внезапно начал чудить. Настолько сильно, что Тото Вольфф едва не отбил себе лоб ладонью! Темп Боттаса ближе к финишу заметно снизился по отношению к соперникам — на хвост ему плотно присели и Себ, и Кими. Только попытку атаки Феттеля Валттери решил отбить самым внезапным способом — ударив алую «Феррари» сзади так, что оба гонщика чудом остались на трассе! Итог — две красных машины улетают вперед, а второй «Мерседес» с разбитым антикрылом с трудом движется к финишу. Настолько медленно, что ехавший в 10 секундах позади Дэн Риккиардо буквально за два круга сокращает весь отрыв!

И что, вы думаете, происходит дальше? Боттас опять идет на таран! Словно забыв повернуть, в момент атаки «Ред Булла» влетает в бок машины соперника, вынося его с трассы. К счастью — без серьезных последствий. Дэн успеет и финна догнать. И все-таки пройти его перед финишем.

Зато после таких событий венгерский Гран-при точно нельзя назвать скучным!

ТАКОЙ ПРИВЫЧНЫЙ «УИЛЬЯМС»

Были в гонке и другие герои. Пьер Гасли сумел приехать шестым. Риккиардо прорвался с 16-й позиции на 4-ю. Оба «Хааса» заехали в очки. А Фернандо Алонсо в свой 37-й день рождения на скромном «Макларене» стал восьмым. И только «Уильямс» был верен себе — на финише оба гонщика уверенно замкнули пелотон.

Ладно хоть, Сергей Сироткин не пропустил вперед Лэнса Стролла. Который разбил болид в квалификации, стартовал вовсе с пит-лейна, и уступал напарнику по темпу весь заезд. Пока в команде не подгадали так, чтобы канадец на заключительном отрезке получил более свежие и быстрые шины. Но… Лансу не помогло даже это.

Мелочь — а нам все же приятно.

СТАТИСТИКА

Гран-при Венгрии. Хунгароринг

Гонка. 1. Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») — 1:37.16,427. 2. Феттель (Германия, «Феррари») — отставание 17,123. 3. Райкконен (Финляндия, «Феррари») — 20,101. 4. Риккиардо (Австралия, «Ред Булл») — 46,419. 5. Боттас (Финляндия, «Мерседес») — 50,000. 6. Гасли (Франция, «Торо Россо») — 1.13,273. 7. Магнуссен (Дания, «Хаас») — 1 круг. 8. Алонсо (Испания, «Макларен») — 1 круг. 9. Сайнс (Испания, «Рено» ) — 1 круг. 10. Грожан (Франция, «Хаас») — 1 круг… 16. Сироткин (Россия, «Уильямс») — 2 круга. 17. Стролл (Канада, «Уильямс») — 2 круга.

Чемпионат мира. 1. Хэмилтон — 213 очков. 2. Феттель — 189. 3. Райкконен — 146. 4. Боттас — 132. 5. Риккиардо — 118. 6. Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») — 105. 7. Хюлькенберг (Германия, «Рено») — 52. 8. Магнуссен — 45. 9. Алонсо — 44. 10. Перес (Мексика, «Форс Индия») — 30. 11. Сайнс — 30. 12. Окон (Франция, «Форс Индия») — 29. 13. Гасли — 26. 14. Грожан — 21. 15. Леклер (Монако, «Заубер») — 13. 16. Вандорн (Бельгия, «Макларен») — 8. 17. Эриксон (Швеция, «Заубер») — 5. 18. Стролл — 4. 19. Хартли (Новая Зеландия, «Торо Россо») — 2.

Кубок конструкторов. 1. «Мерседес» — 345. 2. «Феррари» — 335. 3. «Ред Булл» — 223. 4. «Рено» — 82. 5. «Хаас» — 66. 6. «Форс Индия» — 59. 7. «Макларен» — 52. 8. «Ред Булл» — 28. 9. «Заубер» — 18. 10. «Уильямс» — 4.