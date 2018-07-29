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Эрикссон рассказал, что два года не пьёт воду по ходу гонок Формулы-1
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Эрикссон рассказал, что два года не пьёт воду по ходу гонок Формулы-1 

Чемпионат.com 3 часа назад
Гонщик «Заубера» Маркус Эрикссон сделал интересное признание, комментируя поломку систему подачи воды на машине Кими Райкконена в гонке Гран-при Венгрии. Финн не имел возможности утолить жажду большую часть гонки на «Хунгароринге», однако Эрикссон объяснил, что выступление без воды не стоит называть геройским.
«У меня система подачи воды не установлена уже два года (и сегодня тоже). Она весит примерно полтора килограмма. Так что мы предпочли не использовать её из-за веса. Это одна из причин, почему вес всех пилотов Формулы-1 должен засчитываться как равный», — написал Эрикссон в своём твиттер-аккаунте, дописав хэштег #ПроблемыВысокихГонщиков.
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