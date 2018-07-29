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Глава «Ред Булла» резко раскритиковал «Рено» из-за поломки мотора Ферстаппена
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Глава «Ред Булла» резко раскритиковал «Рено» из-за поломки мотора Ферстаппена 

SPORT24.ru 3 часа назад
Глава «Ред Булла» Кристиан Хорнер резко раскритиковал «Рено» из-за поломки мотора на машине Макса Ферстаппена во время Гран-при Венгрии. Хорнер считает, что руководитель автоспортивной программы «Рено» Сириль Абитебуль должен извиниться за инцидент.
«Иногда слова тебя подводят. Максу сильно не повезло с этой проблемой с мотором. Я не стану говорить слишком много, но мы платим миллионы фунтов за эти моторы, за первоклассные произведения искусства. И вы видите, что они до этого уровня явно не дотягивают. Это разочаровывает. Позволю Сирилю Абитебулю извиниться перед нами», — цитирует Хорнера Telegraph.
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