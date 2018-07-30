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Кайл Буш выиграл гонку NASCAR в Поконо
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Кайл Буш выиграл гонку NASCAR в Поконо 

Чемпионат.com 17 минут назад
В США завершился очередной этап серии NASCAR Cup Series, который принимала трасса в Поконо. Гонку выиграл пилот «Тойоты» Кайл Буш, вторым финишировал Даниэль Суарес («Тойота»), третьим стал Алекс Боуман («Шевроле»).
NASCAR Cup Series. Поконо. Гонка:
1. Кайл Буш («Тойота») — 164 круга 2. Даниэль Суарес («Тойота») +1.788 3. Алекс Боуман («Шевроле») +2.267 4. Кевин Харвик («Форд») +2.386 5. Эрик Джонс («Тойота») +3.144 6. Уильям Байрон («Шевроле») +3.245 7. Чейз Эллиотт («Шевроде») +3.791 8. Райан Ньюман («Шевроле») +3.791 9. Курт Буш («Форд») +3.925 10. Денни Хэмлин («Тойота») +4.076
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