Кайл Буш выиграл гонку NASCAR в Поконо 

В США завершился очередной этап серии NASCAR Cup Series, который принимала трасса в Поконо. Гонку выиграл пилот «Тойоты» Кайл Буш, вторым финишировал Даниэль Суарес («Тойота»), третьим стал Алекс Боуман («Шевроле»).
NASCAR Cup Series. Поконо. Гонка:
1. Кайл Буш («Тойота») — 164 круга 2. Даниэль Суарес («Тойота») +1.788 3. Алекс Боуман («Шевроле») +2.267 4. Кевин Харвик («Форд») +2.386 5. Эрик Джонс («Тойота») +3.144 6. Уильям Байрон («Шевроле») +3.245 7. Чейз Эллиотт («Шевроде») +3.791 8. Райан Ньюман («Шевроле») +3.791 9. Курт Буш («Форд») +3.925 10. Денни Хэмлин («Тойота») +4.076