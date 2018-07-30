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Вассёр считает маловероятным переход Вандорна в «Заубер»
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Вассёр считает маловероятным переход Вандорна в «Заубер» 

Чемпионат.com 1 час назад
Руководитель «Заубера» Фредерик Вассёр считает, что переход бельгийца Стоффеля Вандорна в швейцарскую команду маловероятен, сообщает La Derniere Heure.
«У Стоффеля есть контракт с «Маклареном», и я не вижу ничего, что могло бы говорить о его уходе из команды. В нашей ситуации с Вандорном есть чёткие различия между дружескими и деловыми взаимоотношениями», — сказал Вассёр.
Напомним, ранее появились слухи, что монегаск Шарль Леклер перейдёт в «Хаас», заменив француза Ромена Грожана, а в «Заубер» уйдёт Стоффель Вандорн, покинув «Макларен», за который в настоящее время выступает бельгийский пилот.
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