Вассёр считает маловероятным переход Вандорна в «Заубер» 

Руководитель «Заубера» Фредерик Вассёр считает, что переход бельгийца Стоффеля Вандорна в швейцарскую команду маловероятен, сообщает La Derniere Heure.
«У Стоффеля есть контракт с «Маклареном», и я не вижу ничего, что могло бы говорить о его уходе из команды. В нашей ситуации с Вандорном есть чёткие различия между дружескими и деловыми взаимоотношениями», — сказал Вассёр.
Напомним, ранее появились слухи, что монегаск Шарль Леклер перейдёт в «Хаас», заменив француза Ромена Грожана, а в «Заубер» уйдёт Стоффель Вандорн, покинув «Макларен», за который в настоящее время выступает бельгийский пилот.