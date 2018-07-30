Вассёр считает маловероятным переход Вандорна в «Заубер»

Руководитель «Заубера» Фредерик Вассёр считает, что переход бельгийца Стоффеля Вандорна в швейцарскую команду маловероятен, сообщает La Derniere Heure.

«У Стоффеля есть контракт с «Маклареном», и я не вижу ничего, что могло бы говорить о его уходе из команды. В нашей ситуации с Вандорном есть чёткие различия между дружескими и деловыми взаимоотношениями», — сказал Вассёр.