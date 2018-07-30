Гонщики: Штрафные баллы после Гран При Венгрии

С 2014 года в Формуле 1 действует система штрафных баллов, которые начисляются пилотам за различные нарушения. Если в течение 12 месяцев пилот наберёт 12 баллов, его отстранят от участия в чемпионате на одну гонку. Спустя год полученный штраф сгорает.

Мы приводим статистику штрафных баллов после двенадцати Гран При. В Венгрии такое наказание получил только один пилот — Валттери Боттас. Это его первые баллы за 12 месяцев.

Следующая гонка состоится только через четыре недели. В прошлом году летний перерыв приходился на те же даты, так что сгорят только баллы, полученный в прошлогодней Венгрии. Таким образом, баллы потеряют трое — Магнуссен, Ферстаппен и Квят. Для россиянина это были последние заработанные штрафные баллы, так что он покидает список. Мы публикуем таблицу уже с учётом этих изменений.

Σ Пилот

I штраф

II штраф

III штраф

IV штраф

7 М. Эриксон

2 (США,17)

3 (Китай,18)

2 (Азербайджан,18)

7 Р. Грожан

1 (Мексика,17)

2 (Бразилия,17)

2 (Испания,18)

2 (Франция,18)

5 К. Райкконен

3 (Бельгия,17)

2 (Англия, 18)

2 (Китай, 18)

2 (Англия,18)

4 Л. Стролл

1 (США,17)

3 (Австрия,18)

4 Б. Хартли

4 (Бахрейн,18)

4 С. Сироткин

2 (Азербайджан,18)

2 (Франция,18)

3 М. Ферстаппен

1 (США,17)

2 (Китай, 18)

1 (США,17)

2 (Азербайджан,18)

3 С. Перес

1 (Бельгия,17)

2 (Азербайджан,18)

3 С. Феттель

2 (Франция,18)

1 (Австрия,18)

3 Ф. Масса

3 (Бельгия,17)

2 Ф. Алонсо

2 (Япония,17)

2 (Австралия,18)

2 К. Сайнс

2 (Германия,18)

2 В. Боттас

2 (Венгрия,18)

1 Д. Палмер

1 (Италия, 17)

1 Н. Хюлкенберг

1 (Абу-Даби, 17)

1 С. Вандорн

1 (Испания, 18)

Официальные предупреждения в Венгрии никому не выносились. После третьего предупреждения за сезон пилот потеряет 10 мест на стартовой решётке.

Официальные предупреждения в сезоне 2018 года

Гонщик

На трассе

Вне трассы

Сумма

Кевин Магнуссен

1 1 Даниэль Риккардо

1 1 Пьер Гасли

1 1 Эстебан Окон

1 1 Карлос Сайнс

1 1