Гонщики: Штрафные баллы после Гран При Венгрии 

С 2014 года в Формуле 1 действует система штрафных баллов, которые начисляются пилотам за различные нарушения. Если в течение 12 месяцев пилот наберёт 12 баллов, его отстранят от участия в чемпионате на одну гонку. Спустя год полученный штраф сгорает.
Мы приводим статистику штрафных баллов после двенадцати Гран При. В Венгрии такое наказание получил только один пилот — Валттери Боттас. Это его первые баллы за 12 месяцев.
Следующая гонка состоится только через четыре недели. В прошлом году летний перерыв приходился на те же даты, так что сгорят только баллы, полученный в прошлогодней Венгрии. Таким образом, баллы потеряют трое — Магнуссен, Ферстаппен и Квят. Для россиянина это были последние заработанные штрафные баллы, так что он покидает список. Мы публикуем таблицу уже с учётом этих изменений.
Σ Пилот
I штраф
II штраф
III штраф
IV штраф
7 М. Эриксон
2 (США,17)
3 (Китай,18)
2 (Азербайджан,18)
7 Р. Грожан
1 (Мексика,17)
2 (Бразилия,17)
2 (Испания,18)
2 (Франция,18)
5 К. Райкконен
3 (Бельгия,17)
2 (Англия, 18)
4 П. Гасли
2 (Китай, 18)
2 (Англия,18)
4 Л. Стролл
1 (США,17)
3 (Австрия,18)
4 Б. Хартли
4 (Бахрейн,18)
4 С. Сироткин
2 (Азербайджан,18)
2 (Франция,18)
3 М. Ферстаппен
1 (США,17)
2 (Китай, 18)
1 (США,17)
2 (Азербайджан,18)
3 С. Перес
1 (Бельгия,17)
2 (Азербайджан,18)
3 С. Феттель
2 (Франция,18)
1 (Австрия,18)
3 Ф. Масса
3 (Бельгия,17)
2 Ф. Алонсо
2 (Япония,17)
2 (Австралия,18)
2 К. Сайнс
2 (Германия,18)
2 В. Боттас
2 (Венгрия,18)
1 Д. Палмер
1 (Италия, 17)
1 Н. Хюлкенберг
1 (Абу-Даби, 17)
1 С. Вандорн
1 (Испания, 18)
Официальные предупреждения в Венгрии никому не выносились. После третьего предупреждения за сезон пилот потеряет 10 мест на стартовой решётке.
Официальные предупреждения в сезоне 2018 года
Гонщик
На трассе
Вне трассы
Сумма
Кевин Магнуссен
1 1 Макс Ферстаппен
1 1 Даниэль Риккардо
1 1 Пьер Гасли
1 1 Эстебан Окон
1 1 Карлос Сайнс
1 1 Льюис Хэмилтон
1 1