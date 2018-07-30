Ещё
Риккардо: Сейчас самое время для летнего перерыва
Далее:
Читайте также:
Ещё

Риккардо: Сейчас самое время для летнего перерыва 

F1News.ru 2 часа назад
Фото: F1News.ru
После победы в Монако Даниэль Риккардо больше не поднимался на подиум и обеспокоен этой ситуацией. В Венгрии он заявил, что устал от многочисленных проблем с машиной и рад провести несколько недель вдали от гонок.
Даниэль Риккардо: «Сейчас самое время для летнего перерыва. У нас было пять гонок, в которых команда надеялась одержать победу, но нам это не удалось, или, скажем, я не получил такую возможность, так что сейчас небольшой отдых придется весьма кстати.
Мне нужно провести некоторое время вдали от гонок. Мне начинают надоедать все эти проблемы, и небольшой перерыв в гонках мне поможет. Во вторник я работаю на тестах, а в среду на несколько недель уеду подальше от гоночных машин».
F1News.ru: последние новости
В Red Bull Racing обьявили график работы на тестах Валттери Боттас: Себастьян оказался быстрее Себастьян Феттель: Машина быстра, но можно прибавить
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева пошла на новое «предательство»380
Смолов пережил новый позор56
Шарапова показала интимное фото51
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Награждение футболистов возмутило российских спортсменов668
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол Прочее
08:04
«Отказалась выходить на лёд»: новый уход от Тутберидзе
Фигурное катание Статьи
00:58
РФС вмешался в конфликт после награждения футболистов
Футбол
04:09
Медведева пошла на новое «предательство»
Фигурное катание
00:39
Шарапова показала интимное фото
Теннис
01:00
Смолов пережил новый позор
Футбол
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
20:10
Награды футболистам раскололи российский спорт
Футбол
01:17
«Ненормально хорош»: все восторгаются голом Шакири
Футбол Статьи
00:23
Черчесов «наказал» сборную на встрече с Путиным
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение