Риккардо: Сейчас самое время для летнего перерыва

После победы в Монако Даниэль Риккардо больше не поднимался на подиум и обеспокоен этой ситуацией. В Венгрии он заявил, что устал от многочисленных проблем с машиной и рад провести несколько недель вдали от гонок.

Даниэль Риккардо: «Сейчас самое время для летнего перерыва. У нас было пять гонок, в которых команда надеялась одержать победу, но нам это не удалось, или, скажем, я не получил такую возможность, так что сейчас небольшой отдых придется весьма кстати.

Мне нужно провести некоторое время вдали от гонок. Мне начинают надоедать все эти проблемы, и небольшой перерыв в гонках мне поможет. Во вторник я работаю на тестах, а в среду на несколько недель уеду подальше от гоночных машин».