В Red Bull Racing обьявили график работы на тестах

На этой неделе на Хунгароринге пройдёт вторая официальная серия тестов по ходу сезона. Команды отработают два дня — во вторник и в среду.

По регламенту, два дня тестов из четырёх команды должны отдать «молодым» гонщикам, проехавшим не более двух Гран При. Сегодня график работы гонщиков анонсировали в Red Bull Racing.