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В Red Bull Racing обьявили график работы на тестах
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В Red Bull Racing обьявили график работы на тестах 

F1News.ru 2 часа назад
Фото: F1News.ru
На этой неделе на Хунгароринге пройдёт вторая официальная серия тестов по ходу сезона. Команды отработают два дня — во вторник и в среду.
По регламенту, два дня тестов из четырёх команды должны отдать «молодым» гонщикам, проехавшим не более двух Гран При. Сегодня график работы гонщиков анонсировали в Red Bull Racing.
Во вторник за руль сядет Даниэль Риккардо, а в среду его сменит «девелопмент-драйвер» команды, пилот симулятора команды Джейк Деннис, уже отработавший день на майских тестах в Барселоне.
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