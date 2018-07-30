В Red Bull Racing обьявили график работы на тестах 

На этой неделе на Хунгароринге пройдёт вторая официальная серия тестов по ходу сезона. Команды отработают два дня — во вторник и в среду.
По регламенту, два дня тестов из четырёх команды должны отдать «молодым» гонщикам, проехавшим не более двух Гран При. Сегодня график работы гонщиков анонсировали в Red Bull Racing.
Во вторник за руль сядет Даниэль Риккардо, а в среду его сменит «девелопмент-драйвер» команды, пилот симулятора команды Джейк Деннис, уже отработавший день на майских тестах в Барселоне.