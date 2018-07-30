На тестах «Ред Булл» отработают Риккардо и Деннис

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» назвала состав участников вторых официальных тестов чемпионата мира по ходу сезона 2018 года, которые пройдут 31 июля и 1 августа в Будапеште.