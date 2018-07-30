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На тестах «Ред Булл» отработают Риккардо и Деннис
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На тестах «Ред Булл» отработают Риккардо и Деннис 

Чемпионат.com 50 минут назад
Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» назвала состав участников вторых официальных тестов чемпионата мира по ходу сезона 2018 года, которые пройдут 31 июля и 1 августа в Будапеште.
Во вторник, 31 июля, за руль болида сядет основной пилот команды австралиец Даниэль Риккардо. В среду, 1 августа, его сменит британец Джейк Деннис — пилот «Ред Булл» по развитию, который работал на симуляторе команды, а также на первой части официальных тестов по ходу сезона в Барселоне — вновь гонщик будет проверять, насколько полученные на симуляторе данные соответствуют реальному поведению болида.
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