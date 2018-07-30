Сироткин: «Ситуация на старте сезона стала шокирующей. Ожидания другие, принимаю вызов»

Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин подвел итоги первой половины сезона. Он назвал шокирующим старт сезона.

«Сложно оценить итоги, поскольку перед началом сезона ожидания были совсем другими. Та ситуация, в которой мы оказались после двух первых гонок, стала шокирующей для всей команды.

Это серьезный вызов. Очень часто было так, когда я считал, что отлично справился со своей работой, но со стороны казалось, что я просто нормально выступил. В Венгрии, как и в Германии, я был доволен тем, как отработал, но я не хочу так говорить, поскольку со стороны могло показаться иначе.

Делаю все, что могу, я принимаю этот вызов. Я чувствую, что команда верит в меня, и я для них не просто гонщик, который только пилотирует машину, а гонщик, который ощущает себя частью коллектива, и мне это нравится. Я очень надеюсь, что вместе мы многого добьемся», — цитирует Сироткина F1News

Сироткин: «Первую половину сезона завершил на высоте. Но по результатам этого не видно»