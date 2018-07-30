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Сироткин: «Ситуация на старте сезона стала шокирующей. Ожидания другие, принимаю вызов»
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Сироткин: «Ситуация на старте сезона стала шокирующей. Ожидания другие, принимаю вызов» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Motorsport.com
Пилот «Уильямса» Сергей Сироткин подвел итоги первой половины сезона. Он назвал шокирующим старт сезона.
«Сложно оценить итоги, поскольку перед началом сезона ожидания были совсем другими. Та ситуация, в которой мы оказались после двух первых гонок, стала шокирующей для всей команды.
Это серьезный вызов. Очень часто было так, когда я считал, что отлично справился со своей работой, но со стороны казалось, что я просто нормально выступил. В Венгрии, как и в Германии, я был доволен тем, как отработал, но я не хочу так говорить, поскольку со стороны могло показаться иначе.
Делаю все, что могу, я принимаю этот вызов. Я чувствую, что команда верит в меня, и я для них не просто гонщик, который только пилотирует машину, а гонщик, который ощущает себя частью коллектива, и мне это нравится. Я очень надеюсь, что вместе мы многого добьемся», — цитирует Сироткина F1News.
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