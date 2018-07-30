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График работы гонщиков на тестах
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График работы гонщиков на тестах 

F1News.ru 1 час назад
Фото: F1News.ru
Toro Rosso одной из последних анонсировала график работы гонщиков на стартующих завтра тестах в Венгрии. Брендон Хартли отработает полтора дня — во вторник и в среду утром, а в среду днём его сменит Пьер Гасли.
Команда Haas F1 отказалась от участия в тестах.
Расписание работы гонщиков на тестах
Команда
31/07  01/08  Mercedes
Д. Расселл
Д. Расселл
Ferrari
А. Джовинацци
К. Райкконен
Red Bull
Д. Риккардо
Д. Деннис
Force India
Н. Латифи
Н. Мазепин
Williams
О. Роуланд
Р. Кубица
McLaren
Л. Норрис
Л. Норрис
Renault
Н. Хюлкенберг
А. Маркелов
Toro Rosso
Б. Хартли
Б. Хартли / П. Гасли
Sauber
М. Эриксон
А. Джовинацци
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