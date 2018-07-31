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Гонщик «Уильямса» оценил итоги первой половины сезона «Формулы-1»
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Гонщик «Уильямса» оценил итоги первой половины сезона «Формулы-1» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Официальный сайт Сергея Сироткина
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин поделился мнением о первой половине сезона «Формулы-1».
"Сложно оценить итоги, поскольку перед началом сезона ожидания были совсем другими. Та ситуация, в которой мы оказались после двух первых гонок, стала шокирующей для всей команды. И у меня, и у команды ожидания были гораздо выше", — цитирует Сироткина F1News.Ru.
Гонщик отметил, что чувствует поддержку команды. Он надеется, что вместе с «Уильямсом» ему удастся многого добиться.
После первой половины сезона Сиротник занимает 20-е место, не набрав ни одного очка.
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