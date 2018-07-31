«Уильямс» и «Макларен» назвали состав пилотов на тесты в Венгрии

Команды «Уильямс» и «Макларен» назвали состав пилотов на вторую часть официальных тестов Формулы-1 по ходу сезона 2018 года, которые пройдут в Венгрии.

В «Уильямсе» в первый день тестов во вторник, 31 июля, за руль болида сядет британский гонщик Оливер Роуленд , являющийся молодым пилотом коллектива. На следующий день в среду, 1 августа, его сменит резервный гонщик команды поляк Роберт Кубица

В «Макларене» оба тестовых дня будет работать чемпион европейской Формулы-3, протеже «Макларена» британец Ландо Норрис, входящий в молодёжную программу команды и выступающий в Формуле-2, сообщил коллектив.