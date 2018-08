Видео: Авария Маркуса Эриксона во второй тренировке

Самым ярким моментом второй тренировки Гран При Италии стала авария Маркуса Эриксона . В конце стартовой прямой Sauber шведа резко бросило в сторону, после чего машина врезалась в отбойник и несколько раз перевернулась. Удивительно, но Маркус при этом совершенно не пострадал.

Причины аварии пока неизвестны, хотя в Sauber уже подтвердили, что в момент инцидента система DRS на машине шведа не работала должным образом. Позже аналогичная проблема возникла и у его напарника, Шарля Леклера , однако команде удалось с ней справиться.

Barrel rolls don’t get much more dramatic than this 😯 Thankfully, @ericsson_marcus was able to walk away 👍. #ItalianGP #F1 #Formula1 #Ericsson #Sauber #InstaSports

Публикация от FORMULA 1® (@f1) 31 Авг 2018 в 7:41 PDT