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Квят прокомментировал возвращение в «Торро Россо»
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Квят прокомментировал возвращение в «Торро Россо» 

RT на русском + ещё 54 2 часа назад
Фото: imago sportfotodienst globallookpress.com
Российский гонщик Даниил Квят поделился эмоциями от возвращения в команду «Формулы-1» «Торро Россо» в качестве основного пилота в 2019 году.
«В первую очередь хочу поблагодарить «Торо Россо» и «Ред Булл» за ещё один шанс выступать в «Формуле-1». Я особенно рад тому, что буду частью команды, которую уже очень хорошо знаю. С «Торо Россо» я всегда чувствовал себя как дома. Уверен, что точно так же будет и в следующем сезоне», — приводит слова россиянина официальные сайт команды.
Он также выразил благодарность к «Феррари», где он находился в качестве пилота развития.
«Хотя мои обязанности, во многом, были связаны с работой на симуляторе, я многому научился, и сейчас чувствую себя сильнее и более хорошо подготовленным, чем когда покидал «Торо Россо». Никогда не бросал надежду выступить в «Формуле-1» снова, я всё ещё молод и всегда нахожусь в хорошей форме, чтобы быть готовым к любому представившемуся мне шансу. Я приложу максимум усилий, чтобы сделать всё, что ждёт от меня команда. Не могу дождаться момента, чтобы начать всё сначала», — добавил Квят.
Ранее в «Торо Россо» официально объявили о возвращении Квята.
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