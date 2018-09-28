Феттель заявил о проблемах с шинами у «Феррари»

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель признал, то для его команды пятничные тренировки Гран-при России сложились неидеально. Немец показал пятый результат.
«Мы довольно далеко от других, что неидеально. У нас проблемы с темпом на одном круге. Да и на длинных сериях шины у нас изнашиваются быстрее и сильнее, чем у остальных — нам необходимо это изучить. Нужно найти способ сделать, чтобы ощущения от машины стали лучше. Но это только пятница: иногда тренировки проходят для тебя лучше, иногда хуже. Мы проехали много кругов. Как я уже сказал, у нас пока проблемы с шинами, да и трафик на трассе, безусловно, не помогал», — передаёт слова Феттеля корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.