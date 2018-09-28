Феттель заявил о проблемах с шинами у «Феррари»

Феттель: у «Феррари» проблемы с темпом на одном круге и с шинами

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Источник: Шумахер и Верляйн — кандидаты на место в «Торо Россо»

«Форс Индия» может лишиться ещё одной выплаты призовых от Формулы-1

Хюлькенберг: проблемы с «гиперсофтом» примерно такие же, как в Сингапуре