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Феттель заявил о проблемах с шинами у «Феррари»
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Феттель: у «Феррари» проблемы с темпом на одном круге и с шинами 

Чемпионат.com + ещё 18 20 часов назад
Фото: f1report.ru
Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель признал, то для его команды пятничные тренировки Гран-при России сложились неидеально. Немец показал пятый результат.
«Мы довольно далеко от других, что неидеально. У нас проблемы с темпом на одном круге. Да и на длинных сериях шины у нас изнашиваются быстрее и сильнее, чем у остальных — нам необходимо это изучить. Нужно найти способ сделать, чтобы ощущения от машины стали лучше. Но это только пятница: иногда тренировки проходят для тебя лучше, иногда хуже. Мы проехали много кругов. Как я уже сказал, у нас пока проблемы с шинами, да и трафик на трассе, безусловно, не помогал», — передаёт слова Феттеля корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
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