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Пилот «Формулы-1» назвал трассу в Сочи нетипичной
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Пилот «Формулы-1» назвал трассу в Сочи нетипичной 

News.ru + ещё 3 22 часа назад
Фото: F1News.ru
Пилот команды «Заубер» Шарль Леклер вошёл в тройку гонщиков, которые ещё никогда не выступали на Сочи Автодроме. Новичок заявил о нетипичности российской трассы.
«То, что я увидел во время прогулки по трассе, очень близко к той картине, которую я знаю по работе на симуляторе. Она довольно нетипичная по сравнению с привычными автодоромами», — цитирует F1news Леклера.
После он аргументировал сказанное тем, что на трассе очень много «одинаковых 90-градусных поворотов»
«Будет интересно разобраться в том, как их лучше преодолевать. Это будет мой первый опыт знакомства с реальной трассой», — добавил гонщик.
На вопрос, что ждёт его команду в Сочи, Шарль ответил очень осторожно.
«Об этом можно будет говорить только после окончания первой тренировки», — резюмировал Леклер.
20-летний автогонщик проведёт за «Заубер» ещё шесть гонок. В следующем сезоне он перейдёт в «Феррари» вместе с Себастьяном Феттелем.
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