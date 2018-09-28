Пилот «Формулы-1» назвал трассу в Сочи нетипичной

Пилот команды «Заубер» Шарль Леклер вошёл в тройку гонщиков, которые ещё никогда не выступали на Сочи Автодроме. Новичок заявил о нетипичности российской трассы.

«То, что я увидел во время прогулки по трассе, очень близко к той картине, которую я знаю по работе на симуляторе. Она довольно нетипичная по сравнению с привычными автодоромами», — цитирует F1news Леклера.

После он аргументировал сказанное тем, что на трассе очень много «одинаковых 90-градусных поворотов»

«Будет интересно разобраться в том, как их лучше преодолевать. Это будет мой первый опыт знакомства с реальной трассой», — добавил гонщик.

На вопрос, что ждёт его команду в Сочи, Шарль ответил очень осторожно.

«Об этом можно будет говорить только после окончания первой тренировки», — резюмировал Леклер.