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Перес надеется на успешный заезд в Сочи
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Серхио Перес: «Я уже перевернул страницу „Гран-при Сингапура“ 

Спорт-Экспресс + ещё 1 27 сентября 2018
Фото: EPA
Пилот "Форс Индии" Серхио Перес рассчитывает, что в Сочи выступит гораздо успешнее, чем в Сингапуре. Там мексиканец выбил в стену своего партнера по команде Эстебана Окона, а потом был наказан за таран "Уильямса" Сергея Сироткина.
— Я был очень разочарован результатом "Гран-при Сингапура", — цитирует F1i Переса. — Но понимаю, как справляться с трудностями, которые являются частью работы. Я уже перевернул страницу и жду гонки в Сочи. Уверен, что результат будет совсем другим. Хочу набрать очки для команды. Настрой хороший. Думаю, что мы будем конкурентоспособными. У нас очень хорошо сбалансирована машина.
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