Гран При России: Элементы силовых установок

Силовая установка состоит из шести основных элементов: двигателя внутреннего сгорания ICE, генераторов MGU-K и MGU-H, аккумулятора системы рекуперации ES, турбины TC и блока управления CE.

По ходу сезона 2018 года разрешено использовать не более трёх двигателей внутреннего сгорания, трёх MGU-H, трёх турбин, двух накопителей энергии, двух MGU-K и двух блоков управляющей электроники.

Установка первого элемента силовой установки из числа превышающих эти ограничения наказывается потерей 10 мест на старте. Установка второго элемента и следующих — 5 мест на старте.

В четверг в FIA опубликовали список элементов силовых установок, установленных на машинах перед началом уик-энда в России, но уже завтра возможны следующие замены…