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В FIA опубликовали список элементов силовых установок
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Гран При России: Элементы силовых установок 

F1News.ru 27 сентября 2018
Фото: F1News.ru
Силовая установка состоит из шести основных элементов: двигателя внутреннего сгорания ICE, генераторов MGU-K и MGU-H, аккумулятора системы рекуперации ES, турбины TC и блока управления CE.
По ходу сезона 2018 года разрешено использовать не более трёх двигателей внутреннего сгорания, трёх MGU-H, трёх турбин, двух накопителей энергии, двух MGU-K и двух блоков управляющей электроники.
Установка первого элемента силовой установки из числа превышающих эти ограничения наказывается потерей 10 мест на старте. Установка второго элемента и следующих — 5 мест на старте.
В четверг в FIA опубликовали список элементов силовых установок, установленных на машинах перед началом уик-энда в России, но уже завтра возможны следующие замены…
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