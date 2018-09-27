Артём Маркелов: Мы не теряем надежду на контракт

Тест-пилота Renault F1 Артёма Маркелова , выступающего в Формуле 2, ждёт дебют в официальной сессии Гран При Формулы 1 — он сядет за руль машины Renault по ходу первой пятничной тренировки. В преддверии этого события на круглом столе в Москве российский гонщик ответил на вопросы журналистов.

Вопрос: Артём, с одной стороны, это ваш дебют в рамках Гран При, с другой — вы уже ездили на актуальной машине Renault 2018 года, и отлично знаете трассу в Сочи. Вы будете ставить перед собой какие-то спортивные задачи?

Артём Маркелов: Моя первостепенная задача — как можно быстрее адаптироваться к машине, чтобы затем выполнять те установки, что мне будет давать команда. Конечно, я знаю, что у Нико гораздо больше опыта в работе с этой машиной, так что соперничать с ним мне будет очень сложно. Но я постараюсь!

Вопрос: У вас есть ощущение, что ваша работа тест-пилотом помогает команде?

Артём Маркелов: Да, я надеюсь, что нахожусь здесь не просто так!

Вопрос: Вы много времени проводите на базе команды?

Артём Маркелов: Во второй половине года я появляюсь на базе меньше, но в первой я очень много работал на симуляторе и пилотировал старую версию машины на частных тестах в Поль-Рикар и Барселоне. Сейчас цель нашей работы — привыкнуть к машине, научиться работать с командой.

Вопрос: Вы выступали в немецкой Формуле 3, затем перешли в GP2, которая сейчас называется Формулой 2. Теперь, когда вы приходите в боксы Renault в Формуле 1, вы видите следующую ступеньку по сравнению с предыдущими сериями, или это просто другая вселенная?

Артём Маркелов: Даже по сравнению с Формулой 2 команда Формулы 1 — это совершенно другой мир. Гораздо больше людей, информации, внимания к тебе, к тому, что ты делаешь. Это очень большой шаг в сравнении с младшими сериями. Если говорить о машине, то даже когда я пересел со старой машины Формулы 1 на новую, был очень впечатлён. На трассе это потрясающая техника для гонщика.

Вопрос: Чего вы ждёте от гонки Формулы 2 в Сочи? Вы рассчитываете на победу?

Артём Маркелов: Мы напряжённо готовились к этому уик-энду, проводили теоретические и физические тренировки, я работал и на симуляторе Renault, и на симуляторе Формулы 2. Мы надеемся, что ничего не сломается, всё сложится, как надо, и мы покажем хороший результат. Но я не могу предсказать, чем всё закончится, делать прогнозы в Формуле 2 сейчас очень сложно.

Вопрос: Есть ли шансы увидеть вас в качестве основного пилота одной из команд в следующем году?

Артём Маркелов: Это сложный вопрос. В этом году многое поменялось, много пилотов покинули свои команды и присоединились к другим. Места всё ещё остаются, но ситуация непростая. Я не могу предсказывать будущее, так что посмотрим.

Вопрос: У вас есть альтернативный план? Вряд ли вы останетесь в Формуле 2 на ещё один сезон…

Артём Маркелов: Тяжело сказать. Я продолжаю надеяться на место в Формуле 1. Если мне скажут, что нужно подождать ещё год, после чего я точно получу возможность выступать, то можно провести в Формуле 2 и ещё один год. Если же смотреть дальше, не думая о Формуле 1, то есть гонки на выносливость и IndyCar. Но пока никаких шагов в этом направлении мы не делали, поскольку продолжаем надеяться на то, что с Формулой 1 всё получится.