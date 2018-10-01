Чемпион «Формулы-1» получил особую просьбу от Путина

Действующий чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон , представляющий команду Mercedes, во время церемонии награждения на Гран-при России получил особую просьбу от президента Владимира Путина . Об этом сообщает The Sun.

Хэмилтон стал победителем гонки в Сочи. Политик через своего переводчика попросил британца не брызгать в него шампанским. В ответ на это Хэмилтон заявил: «Да, я не буду обливать вас. В прошлом году это сделал не я. Это был кто-то другой».

Британец — лидер общего зачета чемпионата, на его счету 308 очков. Он одержал победу на восьми этапах «Формулы-1» в этом сезоне.