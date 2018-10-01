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Чемпион «Формулы-1» получил особую просьбу от Путина
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Чемпион «Формулы-1» получил особую просьбу от Путина 

Lenta.ru + ещё 102 14 минут назад
Действующий чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, представляющий команду Mercedes, во время церемонии награждения на Гран-при России получил особую просьбу от президента Владимира Путина. Об этом сообщает The Sun.
Хэмилтон стал победителем гонки в Сочи. Политик через своего переводчика попросил британца не брызгать в него шампанским. В ответ на это Хэмилтон заявил: «Да, я не буду обливать вас. В прошлом году это сделал не я. Это был кто-то другой».
Хэмилтон выиграл Гран-при России, второе место занял его партнер по Mercedes Валттери Боттас, третьим до финиша добрался Себастьян Феттель из Ferrari. Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за Williams, стал 18-м.
Британец — лидер общего зачета чемпионата, на его счету 308 очков. Он одержал победу на восьми этапах «Формулы-1» в этом сезоне.
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