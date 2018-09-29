Стартовая решётка Гран-при России 

Завтра, 30 сентября, в Сочи состоится гонка шестнадцатого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при России. С учётом всех штрафов, полученных пилотами за замену силовых установок, коробок передач и игнорирования регламента, стартовая решётка будет немного отличаться от той, которая была зафиксирована по итогам квалификации. Ниже приведён обновлённый вариант стартовой решётки, а в скобках указан результат пилота в квалификационной сессии.
Формула-1. Гран-при России. Стартовая решётка
1. (1). Валттери Боттас («Мерседес»)
2. (2). Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
3. (3). Себастьян Феттель («Феррари»)
4. (4). Кими Райкконен («Феррари»)
5. (5). Кевин Магнуссен («Хаас»)
6. (6). Эстебан Окон («Форс Индия»)
7. (7). Шарль Леклер («Заубер»)
8. (8). Серхио Перес («Форс Индия»)
9. (9). Ромен Грожан («Хаас»)
10. (10). Маркус Эрикссон («Заубер»)
11. (14). Карлос Сайнс-младший («Рено»)
12. (15). Нико Хюлькенберг («Рено»)
13. (18). Сергей Сироткин («Уильямс»)
14. (19). Стоффель Вандорн («Макларен»)
15. (20). Лэнс Стролл («Уильямс»)
16. (17). Фернандо Алонсо («Макларен»)
17. (12). Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
18. (13). Пьер Гасли («Торо Россо»)
19. (16). Брендон Хартли («Торо Россо»)
20. (11). Макс Ферстаппен («Ред Булл»).