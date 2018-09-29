Стартовая решётка Гран-при России

Завтра, 30 сентября, в Сочи состоится гонка шестнадцатого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при России. С учётом всех штрафов, полученных пилотами за замену силовых установок, коробок передач и игнорирования регламента, стартовая решётка будет немного отличаться от той, которая была зафиксирована по итогам квалификации. Ниже приведён обновлённый вариант стартовой решётки, а в скобках указан результат пилота в квалификационной сессии.

Формула-1. Гран-при России. Стартовая решётка

1. (1). Валттери Боттас («Мерседес»)

6. (6). Эстебан Окон («Форс Индия»)

14. (19). Стоффель Вандорн («Макларен»)

15. (20). Лэнс Стролл («Уильямс»)