Сироткин не ожидал такого внимания к «Формуле-1» в Сочи

Сироткин прибыл в Россию для участия в Гран-при Сочи, который состоится с 28 по 30 сентября.
«Я здесь со вторника, вчера у нас были съемки в бане. На удивление, здесь много внимания к гонщикам. Вчера во время пробежки очень много людей останавливали, просили сфотографироваться. Это очень приятно, не ожидал такого внимания, интереса и понимания к Формуле-1. Это говорит в целом о развитии спорта. Ты не ожидаешь, что так много людей будут интересоваться и следить за Формулой-1», — цитирует Сироткина ТАСС.
Этап в Сочи станет для Сироткина первым домашним в качестве призового пилота.