Эриксон озвучил свою главную цель в Сочи

Эриксон: Моя цель — вернуться в число основных пилотов

В Sauber подтвердили контракты на следующий сезон с Кими Райкконеном, а позже и с Антонио Джовинацци , так что Маркус Эриксон остался без контракта. На пресс-конференции в Сочи швед говорил о надежде вернуться в число основных пилотов…

Маркус Эриксон: «Когда объявили о подписании контракта с Кими, для меня это были плохие новости. Какое-то время я надеялся, что стану его напарником, но в прошлые выходные узнал, что команда пригласила Джовинацци.

Мы с моим менеджерам поискали другие вакансии в Формуле 1, но потом решили продолжить сотрудничество с Sauber — мы считаем, что важно поддерживать отношения с этой командой. Моя цель — вернуться в Формулу 1 в роли основного пилота. Вероятно, в 2019-м этого не произойдёт, но может получиться позже».