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Эриксон озвучил свою главную цель в Сочи
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Эриксон: Моя цель — вернуться в число основных пилотов 

F1News.ru 27 сентября 2018
Фото: f1news
В Sauber подтвердили контракты на следующий сезон с Кими Райкконеном, а позже и с Антонио Джовинацци, так что Маркус Эриксон остался без контракта. На пресс-конференции в Сочи швед говорил о надежде вернуться в число основных пилотов…
Маркус Эриксон: «Когда объявили о подписании контракта с Кими, для меня это были плохие новости. Какое-то время я надеялся, что стану его напарником, но в прошлые выходные узнал, что команда пригласила Джовинацци.
Мы с моим менеджерам поискали другие вакансии в Формуле 1, но потом решили продолжить сотрудничество с Sauber — мы считаем, что важно поддерживать отношения с этой командой. Моя цель — вернуться в Формулу 1 в роли основного пилота. Вероятно, в 2019-м этого не произойдёт, но может получиться позже».
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