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Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Японии «Формулы-1»
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Хэмилтон одержал 50-ю победу за команду «Мерседес» в «Формуле-1», выиграв Гран-при Японии 

RT на русском + ещё 92 2 часа назад
Фото: Reuters
Британский пилот команды «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл этап гонок «Формулы-1» Гран-при Японии.
Вторым финишировал партнёр Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас, а замкнул тройку лучших голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин занял 16-е место, его напарник канадец Лэнс Стролл — 17-е.
Хэмилтон увеличил свой отрыв от занимающего второе место до 67 очков за четыре этапа до конца сезона. Британец одержал свою 50-ю победу за «Мерседес». По этому показателю он уступает только легендарному Михаэлю Шумахеру. У него на счету 72 победы на этапах «Формулы-1».
Ранее Сергей Сироткин прокомментировал своё выступление в квалификации 17-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Японии.
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Сироткин заявил, что доволен своим выступлением в квалификации Гран-при Японии Хюлькенберг отметил высокую работоспособность Сироткина Сироткин признался, что не был готов к такой поддержке трибун во время Гран-при России в Сочи
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