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Алонсо поделился ожиданиями от Гран-при России
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Алонсо: «Сочи Автодром» покажет истинный уровень «Макларена» 

Чемпионат.com 27 сентября 2018
Фото: Reuters
Гонщик «Макларена» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от Гран-при России Формулы-1.
«В каком-то плане этот уик-энд покажет наш истинный уровень. Думаю, в последнее время были довольно необычные трассы: Спа и Монца, вероятно, были двумя худшими для нашей техники, а Сингапур — одной из лучших. Думаю, мы где-то посередине между нашими показателями на этих трассах, но в то же время мы представили ряд аэродинамических новинок на последних двух или трёх Гран-при, так что здесь будет хорошее место, чтобы получить подтверждение, что мы двигаемся в верном направлении.
Мы ждём сложного уик-энда в любом случае, потому что характеристики Сочи не такие, как Сингапура — мы знаем это. На тренировках мы продолжим эксперименты с настройками, начатые в Монце. Сочи был одной из трасс, которую мы держали в уме, когда тестировали новые варианты в Монце и экспериментировали», — передаёт слова Алонсо корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
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