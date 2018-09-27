Сироткин вживую презентовал шлем для Гран-при России

Гран-при России пройдёт с 28 по 30 сентября на «Сочи-Автодроме».

Публикация от Sergey Sirotkin 🇷🇺 (@sergeysirotkin_official) 27 Сен 2018 в 6:54 PDT

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