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Сироткин вживую презентовал шлем для Гран-при России
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Сироткин вживую презентовал шлем для Гран-при России 

Чемпионат.com 27 сентября 2018
Фото: Instagram
Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин вживую презентовал шлем, в котором он будет выступать на Гран-при России. Фотографии с презентации шлема появились в «твиттере» Сергея Сироткина.
Ранее Сергей Сироткин устроил конкурс в своих социальных сетх на дизайн шлема, в котором он будет выступать на первом для себя домашнем этапе чемпионата Формулы-1. Победителем конкурса стал немецкий дизайнер Энди Вернер, разрабатывавший дизайн шлемов для финна Валттери Боттаса, россиянина Никиты Мазепина и других пилотов. Победитель конкурса получил билет на Гран-при России, а также возможность встретиться с Сироткиным в ходе этапа в Сочи. Посмотреть фото можно в «твиттере» и «инстаграме» Сергея Сироткина.
Гран-при России пройдёт с 28 по 30 сентября на «Сочи-Автодроме».
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