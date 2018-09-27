Райкконен назвал «Сочи Автодром» очень приятной трассой

Гонщик «Феррари» Кими Райкконен поделился мнением о предстоящем Гран-при России на «Сочи Автодроме».
«Мне нравится это место и эта трасса. Трасса не очень сурова по отношению к шинам — по крайней мере, так было в последние годы. Такое ощущение, что шины здесь держатся вечность, из-за чего здесь очень трудно обгонять. Обычно гонки здесь не получаются очень захватывающими. Первый раз, когда мы приехали сюда, было довольно сложно заставить шины работать, но, так как асфальт становится старее, сцепление увеличивается. Посмотрим, как будет в этом году.
Это одна из тех трасс, где ты думаешь, что можешь атаковать всё сильнее и сильнее, но если ты делаешь так, то в итоге проезжаешь круг медленнее. Это очень приятная трасса, но тут нелегко показать идеальное время. Мы будем атаковать по максимуму в этот уик-энд», — передаёт слова Райкконена корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.