Хюлкенбергу нравится трасса в Сочи

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Формула-1. Гран-при России. Третья тренировка. Онлайн-трансляция 

Чемпионат.com + ещё 7 4 часа назад
Фото: F1News.ru
Сегодня, 29 сентября, на автодроме «Сочи Автодром» в Сочи состоится третья свободная практика 16-го этапа чемпионата Формулы-1 — Гран-при России. Начало тренировки запланировано на 12:00 по московскому времени.
После 15 Гран-при первое место в личном зачёте чемпионата мира занимает гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при России. Онлайн-трансляция третьей практики
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