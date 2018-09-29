Хюлкенбергу нравится трасса в Сочи

Формула-1. Гран-при России. Третья тренировка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 29 сентября, на автодроме «Сочи Автодром» в Сочи состоится третья свободная практика 16-го этапа чемпионата Формулы-1 — Гран-при России. Начало тренировки запланировано на 12:00 по московскому времени.

После 15 Гран-при первое место в личном зачёте чемпионата мира занимает гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при России. Онлайн-трансляция третьей практики