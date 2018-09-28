Названо ожидаемое число гостей на Гран-при в Сочи

Власти Кубани ожидают более 150 тысяч гостей в Сочи во время «Формулы-1»

Сочи благодаря гонкам "Формулы-1" получает дополнительный импульс к развитию — в ближайшие 3 дня город примет более 150 тысяч человек, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

"Формула-1" — это всегда очень ожидаемое, яркое событие для жителей и гостей Краснодарского края", — сказал Кондратьев.

По его словам, мероприятие стало якорным для Сочи, его визитной карточкой.

"Каждый год благодаря гонкам курорт получает дополнительный импульс к развитию — в ближайшие 3 дня город примет более 150 тысяч человек. И мы постарались сделать все возможное, чтобы этот прием был, как и всегда, организован на самом высоком уровне", — отметил губернатор.

По данным краевых властей, безопасность во время проведения гонок обеспечат около 2,5 тысячи представителей силовых структур и более 500 лицензированных сотрудников охранных предприятий.

Организовано дежурство шести автомобилей скорой медицинской помощи, двух вертолетов санавиации, на трибунах — пеших медицинских бригад, всего задействовано свыше 170 медиков. Рядом с трассой расположился пункт оказания медицинской помощи.

Для передвижения гостей в районе Олимпийского парка курсируют 137 автобусов по шести направлениям.

Кроме того, запланирована обширная культурная программа для гостей города.